Il simbolico abbraccio tra Ancona e i vigili del fuoco nell' anniversario della fondazione del Corpo

Ad Ancona, il comando dei vigili del fuoco ha commemorato l’anniversario della fondazione del Corpo Nazionale, avvenuta il 27 febbraio 1939. Per l’occasione si è svolto un abbraccio simbolico tra i vigili del fuoco e la città, segnando così la prima celebrazione ufficiale di questa ricorrenza. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti del comando e della comunità locale.

ANCONA – Una data storica che si rinnova nel segno dell'abbraccio con la città. Il comando dei vigili del fuoco di Ancona ha celebrato la prima ricorrenza ufficiale della fondazione del Corpo Nazionale, istituito il 27 febbraio 1939. Un appuntamento inedito e fortemente voluto per onorare le. 🔗 Leggi su Anconatoday.it I Vigili del fuoco celebrano l'anniversario della fondazione del CorpoIn occasione della ricorrenza della Fondazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il comando provinciale di Forlì-Cesena ha organizzato un... Leggi anche: Celebrato dai Vigili del Fuoco di Pisa l'anniversario della Fondazione del Corpo Tutto quello che riguarda Ancona Temi più discussi: Sanremo 2026, il Passaggio della Sciabola: L’Abbraccio tra Kabir Bedi e Can Yaman; Sanremo 2026 e l'abbraccio dei due Sandokan: Kabir Bedi e Can Yaman uniscono due epoche; Lisa Vittozzi al Festival di Sanremo con Francesca Lollobrigida; Martine Diop Bullo, l'abbraccio di Venezia dopo gli insulti razzisti: Lei è la nostra 'Maria', non c’è spazio per l’odio. Il Magico Incontro: Retroscena dell’Abbraccio tra Enrica Bonaccorti e Renato Zero al ConcertoUn abbraccio che esprime un profondo affetto tra Enrica Bonaccorti e Renato Zero durante un indimenticabile concerto a Roma. notizie.it Enrica Bonaccorti, il retroscena dell'abbraccio con Renato ZeroVladimir Luxuria, ospite a ‘La volta buona’, ha svelato un dettaglio toccante legato all’abbraccio tra Renato Zero ed Enrica Bonaccorti durante un concerto a Roma. La conduttrice indossava un cappello ... it.blastingnews.com A TUTTO CAMPO SABATO Online la puntata Speciale Ancona Lumignacco-Cussignacco: le immagini e le voci dal campo A Tutto Campo va in onda tutti i giorni alle 19.30 su TV12 - facebook.com facebook Campionati Italiani Assoluti Indoor di ATLETICA LEGGERA - Ancona - Francesco Fortunato vince i 5km di marcia con il tempo di 17'54"48 NUOVO RECORD DEL MONDO sulla distanza! (prec. Michail Schennikov - Russia -18'07 1995) #FiammeGialle #Noico x.com