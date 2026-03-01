Il rapimento che fece piangere l’America e rese l’FBI una macchina da guerra | la verità su Baby Lindbergh

Il primo marzo 1932, negli Stati Uniti, il rapimento del bambino di un famoso aviator scuote l’opinione pubblica. Il figlio di Charles Lindbergh, Charles Augustus Lindbergh Jr., viene portato via dalla sua abitazione nel New Jersey. La vicenda cattura l’attenzione di tutti e porta all’intervento dell’FBI, che si attiva per trovare il bambino e identificare il responsabile.

Il primo marzo 1932, un evento sconvolge l’America: il piccolo Charles Augustus Lindbergh Jr., figlio dell’aviatore Charles Lindbergh, viene rapito dalla sua casa nel New Jersey. Questo drammatico episodio ha avuto un impatto profondo sulla società americana e segna un punto di svolta per l’FBI, la polizia federale americana, proiettata verso un’organizzazione moderna come è conosciuta ai giorni nostri. Prima di arrivare al tragico epilogo, comunque, le autorità provano a risolvere in modo positivo il caso lanciando una massiccia caccia all’uomo, ma le indagini si rivelano particolarmente complesse. Alla fine, dopo oltre due mesi, il corpo senza vita del bambino viene ritrovato a poca distanza dalla casa dei Lindbergh. 🔗 Leggi su Cultweb.it

