Il racconto di una ragazza napoletana bloccata a Dubai | All'improvviso abbiamo sentito dei boati

Una ragazza napoletana si trova a Dubai e racconta di aver sentito improvvisi boati e visto incendi, dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran. A causa dei missili, il traffico aereo internazionale si è bloccato, lasciando molti italiani bloccati nella città. La testimonianza si concentra sulla sua esperienza e sui suoni che ha udito in quel momento.

Dopo l'attacco all'Iran da parte di Stati Uniti e Israele, boati e incendi causati dai missili anche a Dubai, dove molti italiani sono rimasti bloccati a causa del collasso del traffico aereo internazionale. Tra loro c'è la napoletana Federica Borrelli che ha raccontato a Fanpage.it la sua esperienza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

