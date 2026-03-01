Il prosciugamento del Mezzano fallimento economico e ambientale

Il prosciugamento del Mezzano coinvolge 18mila ettari di terreno e comporta spese stimabili intorno ai 40mila euro per ogni ettaro espropriato. L’operazione viene definita dai responsabili come molto costosa, con impatti economici e ambientali che sollevano numerosi dubbi. La questione riguarda direttamente le amministrazioni coinvolte e i proprietari dei terreni interessati.

"E' un'idea dai costi faraonici. Stiamo parlando di 18mila ettari, con un calcolo per difetto siamo a 40mila euro per ogni ettaro di terreno espropriato. E già arriviamo al miliardo", così Stefano Calderoni, presidente del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, bocciava senza appello il progetto portano avanti da Parco e Ispra. 'Le terre di mezzo. Dalla valle del Mezzano alla valle falce: scenari futuri di progettazione', il titolo del convegno a Palazzo Bellini. L'idea quella di allagare di nuovo porzioni di una terra strappata tanti anni fa all'acqua. Si parla di una decina di ettari. Bocciatura che non è andata giù al parco del Delta....