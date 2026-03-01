Il Pd di Parma in piazza per il No al Referendum

Il Partito Democratico di Parma ha organizzato una manifestazione in piazza per invitare i cittadini a votare no al referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. L’appello pubblico riguarda la partecipazione alle urne e il rifiuto dell’eventuale modifica costituzionale proposta. La manifestazione si è svolta nelle vie centrali della città, attirando un numero consistente di sostenitori e simpatizzanti.

Il Partito Democratico di Parma lancia un forte appello ai cittadini: "Diciamo NO al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo!". Nella mattinata di sabato 28 febbraio, il banchetto dell'Unione Comunale del Pd in Via Mazzini ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e militanti.