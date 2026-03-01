Un passeggero è rimasto ferito durante il deragliamento di un tram a Milano. Secondo la sua testimonianza, si trovava in piedi quando, in pochi secondi, è stato sbalzato a terra, con un braccio che si è gonfiato a causa della botta. Ha aggiunto di aver cercato un’uscita mentre tutto succedeva rapidamente. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine.

Milano, 1 marzo 2026 – “ Ero in pied i e in una manciata di secondi mi sono ritrovato a terra. Un braccio mi si è gonfiato per la botta. Per fortuna mi è andata bene, me la sono cavata solo con ematomi”. Giovanni Gilioli, quarantasettenne, musicista e docente di pianoforte, era sul tram 9 che venerdì è deragliato in viale Vittorio Veneto causando due morti e 54 feriti. Soccorso subito all’ospedale Niguarda per c ontusioni lievi, ieri pomeriggio era ancora ricoverato. Chi sono le vittime del tram deragliato: Ferdinando Favia morto davanti alla compagna e Abdou Karim Toure Come sta? “Meglio. Dalla radiografia non è emerso nulla di rotto ma i medici hanno preferito tenermi in osservazione per precauzione, perché prendo dei farmaci anticoagulanti e i colpi presi dopo lo schianto mi hanno causato dei grossi ematomi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il passeggero ferito sul tram deragliato: “In un attimo l’inferno: sono caduto a terra, cercavo un’uscita”

Leggi anche: Chi sono le vittime del tram deragliato, Ferdinando Favia travolto a piedi e il passeggero Abdou Karim Toure

Leggi anche: Chi sono le vittime del tram deragliato, Ferdinando Favia travolto a piedi e il passeggero Abdoul Karim Toure

Contenuti e approfondimenti su passeggero ferito.

Temi più discussi: Tram deraglia a Milano a forte velocità: due morti e 40 feriti. L'autista: 'Stavo male e non ho attivato lo scambio'; Danni passeggero senza cintura: chi paga?; Incidente stradale a Cornate d’Adda, morto un trentenne di Triuggio; Milano, tram deraglia: 2 vittime. L'autista: 'Mi sono sentito male'.

Lite tra passeggeri sull'autobus della Mom, disabile ferito. L'autista ferma il mezzo e fa scendere l'altro uomo che fugge, ricerche in corsoTREVISO - Una violenta lite a bordo di un autobus della Mom si è verificata nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 30 gennaio, intorno alle 13, in uno degli orari di punta per il servizio, all'altezza ... ilgazzettino.it

Incidente sull’Autosole, furgone si schianta contro camion fermo sulla carreggiata. Un ferito graveTerni, 22 gennaio 2026 – Il passeggero di un furgone è rimasto gravemente ferito dopo che il mezzo sul quale viaggiava ha colpito lo spigolo di un camion fermo sulla carreggiata nord dell'Autostrada ... lanazione.it

Incendio nel primo mattino di oggi a Scarlino, in provincia di Grosseto: un Mercedes-Benz Integro ha preso fuoco durante un servizio di linea. L’autista e l’unico passeggero a bordo sono riusciti a scendere in sicurezza. Sul posto i Vigili del Fuoco: nessun ferito facebook

Deraglia un tram a Milano: un morto e 39 feriti, uno in codice rosso. Un passeggero: "Ho pensato al terremoto" #ANSA x.com