Il parcheggio San Martino è necessario

Durante l’assemblea pubblica del Ctp 1, l’assessore Tombolini ha sottolineato l’importanza del parcheggio di San Martino, che ha causato un acceso confronto tra i partecipanti. La discussione si è concentrata sulla necessità di garantire un’area di sosta adeguata nella zona, evidenziando che il parcheggio rappresenta un punto cruciale per la gestione del traffico locale.

Uno dei motivi dello scontro acceso tra l’assessore Tombolini durante l’assemblea dell’assemblea pubblica del Ctp 1 dell’altra sera è stato anche il parcheggio san Martino. Delegati e residenti non lo vogliono: "Sarà ulteriore accentratore di traffico e aggraverà la situazione per i residenti è la voce del popolo . Adesso in quella piazzetta trovano posto alcune decine di auto prettamente per residenti. Con il parcheggio quei posti spariscono e quelli dentro il san Martino saranno per chi arriva da fuori e per i pochi residenti che si possono permettere di pagare più di 100 euro al mese per l’abbonamento invece dei 34 euro del permesso sosta in ‘centro’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

