Il Papa ha lanciato un appello affinché si ponga fine alla spirale di violenza in Medio Oriente, sottolineando il rischio di una voragine irreparabile. Ha invitato a fermare l’uso delle armi, evidenziando come ogni mossa possa avere conseguenze gravi in una regione da tempo instabile. Le sue parole sono state rivolte a tutti i soggetti coinvolti nel conflitto.

“Fermare la spirale della violenza prima che diventi una voragine irreparabile”. È un appello in cui sceglie parole soppesate, calibrate sulla particolare geopolitica mediorientale dove ogni azione può scatenare una reazione capace di innescare effetti fuori controllo, quello pronunciato stamane all’Angelus da papa Leone. All ’indomani dell’ attacco “preventivo” congiunto di Israele e Stati Uniti all’Iran cui è seguita una reazione a macchia di leopardo delle forze missilistiche iraniane, Leone leva come nelle attese la sua voce: “Seguo con profonda preoccupazione quanto sta accadendo in Medio Oriente e in Iran in queste ore drammatiche, la stabilità e la pace non si costruiscono con minacce reciproche né con le armi che seminano distruzione dolore e morte - scandisce - ma solo attraverso un dialogo ragionevole, responsabile e autentico”. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Il Papa, «basta armi, in Medio Oriente rischio voragine irreparabile»

La Farnesina crea una task force per gli italiani bloccati nel Golfo. Appello del Papa: rischiamo una voragine irreparabile“Seguo con profonda preoccupazione quanto sta accadendo in Medio Oriente e in Iran in queste ore drammatiche, la stabilità e la pace non si...

Stati Uniti pronti a inviare una seconda portaerei in Medio Oriente, Trump: «L'Iran non avrà armi nucleari né missili»In un'intervista a Channel 12 il presidente Usa Donald Trump ha affermato: «L'Iran non avrà armi nucleari né missili».

Altri aggiornamenti su Medio Oriente.

Temi più discussi: Basta armi: lo chiedono i bambini; Il Papa: Basta armi, fermare la spirale di violenza; Intensi scontri tra le forze di sicurezza al confine tra Pakistan e Afghanistan; Ucciso l'ex presidente iraniano Ahmadinejad.

Il Papa, «basta armi, in Medio Oriente rischio voragine irreparabile»Fermare la spirale della violenza prima che diventi una voragine irreparabile. È un appello in cui sceglie parole soppesate, calibrate sulla particolare geopolitica mediorientale dove ogni azione ... ilsole24ore.com

Il Papa: 'Basta armi, fermare la spirale di violenza'Seguo con profonda preoccupazione quanto sta accadendo in Medio Oriente e in Iran in queste ore drammatiche, la stabilità e la pace non si costruiscono con minacce reciproche né con le armi che semin ... ansa.it

Si aggrava il bilancio delle vittime nella nuova escalation militare in Medio Oriente dopo gli attacchi congiunti contro l’Iran e la successive reazione di Teheran. Morti e feriti si registrano in più Paesi, mentre cresce la pressione diplomatica internazionale per ev - facebook.com facebook

Come una pandemia. Il Medio Oriente resta a terra, mai così tanti voli cancellati dal Covid x.com