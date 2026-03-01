Il Pakistan è stato eliminato nonostante la vittoria per 5 punti

Il Pakistan ha subito un’eliminazione nonostante abbia vinto la partita con un margine di cinque punti. La notizia ha generato poche discussioni e polemiche sui social in questi minuti, mentre la delusione per la squadra è evidente. Nessun commento ufficiale o analisi approfondita sono ancora emersi, ma la sconfitta resta un fatto concreto.

2026-02-28 22:06:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: È stato un colpo al cuore per il Pakistan. Il capitano del Pakistan Salman Ali Agha si è lamentato di aver perso il sorteggio dopo che la sua squadra è stata eliminata dalla Coppa del Mondo T20, nonostante abbia battuto lo Sri Lanka di cinque punti nell’ultimo incontro di Super 8. La squadra di Agha è entrata in partita avendo bisogno di un’enorme oscillazione del tasso di corsa netto per finire seconda nel Gruppo 2 davanti alla Nuova Zelanda. Dopo aver perso il sorteggio ed essere stato messo alla battuta, il Pakistan si è dato la speranza di raggiungere quell’obiettivo con una prestazione impressionante che li ha visti postare un totale di 212-8. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Temi più discussi: Perché il Pakistan ha attaccato l’Afghanistan, dichiarando l’inizio di una guerra aperta; È davvero scoppiata un’altra guerra? Tra Pakistan e Afghanistan i morti sono già centinaia; Il Pakistan bombarda Kabul e Kandahar: Guerra aperta contro i Talebani; Il mondo questa settimana: Usa-Iran, Guerra Pakistan-Afghanistan, Canada tra Cuba e Indo-Pacifico, Danimarca ….

Perché il Pakistan ha attaccato l’AfghanistanC'entra un potente gruppo terroristico che sembrava sconfitto, e che poi è tornato sfruttando la vicinanza con i talebani afghani ... ilpost.it

È guerra aperta tra Pakistan e Afghanistan lungo la Linea Durand. Cosa sta succedendo e perchéDopo mesi di tensioni, salta la fragile tregua. Raid aerei su Kabul e Kandahar, la risposta dei talebani lungo il confine conteso. Islamabad accusa Kabul di coprire i jihadisti del Ttp, l'Afghanistan ... ilfoglio.it

Un gruppo di 75 persone (originarie di Bangladesh, Egitto e Pakistan) ha raggiunto l'arenile dell'Isola dei Conigli facebook

In #Pakistan centinaia di persone sono scese in piazza per protestare contro i raid aerei statunitensi e israeliani sull' #Iran. #Teheran x.com