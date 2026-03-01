Il Mulazzo ha annunciato l’arrivo di un nuovo dirigente, Giovannacci, che si unisce alla squadra con il compito di contribuire alla crescita del club. La società ha deciso di puntare su questa scelta per migliorare la propria organizzazione e affrontare le sfide della prossima stagione. L’ingresso di Giovannacci rappresenta un passo importante nel processo di rafforzamento della struttura societaria della squadra.

Il Mulazzo guarda al futuro e prova a rafforzare la propria struttura societaria. Il presidente onorario Paolo Marconi è al lavoro per consolidare il club rossoblù con l’ingresso di nuovi dirigenti e il primo passo è stato il riavvicinamento di Fabio Giovannacci, ex allenatore ora libero da impegni lavorativi. Giovannacci, che con Marconi ha mantenuto ottimi rapporti, ha coinvolto nella possibile nuova cordata Stefano Locciola, stimato conoscitore di calcio e figura di fiducia fin dai tempi di Villafranca allora Filvilla. Insieme ad Angelo Pagani e Gianfranco Pasquali, il gruppo ha già avuto un primo incontro con Marconi per valutare un percorso condiviso da tutta l’attuale dirigenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Mulazzo guarda al futuro. Arriva il dirigente Giovannacci

