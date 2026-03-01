Il ministro Crosetto in volo verso l' Italia

Da ilgiornale.it 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro della difesa Guido Crosetto sta tornando in Italia a bordo di un aereo militare dagli Emirati Arabi. La sua partenza è stata confermata e l’aereo si trova in volo verso il territorio nazionale. Nessun altro dettaglio sul viaggio è stato reso noto fino a questo momento.

ll ministro della difesa Guido Crosetto sta rientrando in Italia dagli Emirati Arabi con un aereo militare. Crosetto ieri era rimasto bloccato a Dubai dopo l'attacco all'Iran. "Rientrerò in Italia da solo, per evitare l'esposizione ad ulteriori pericoli ad altri che viaggiando con me in condizioni attuali possono essere messi a rischio. Lo farò ovviamente con un aereo militare, e lascerò qui la mia famiglia (che comprende la scelta), dopo essermi sincerato che per loro, come per gli altri cittadini italiani e stranieri, non ci siano rischi rilevanti se non quelli di nefasta casualità. Rientrerò utilizzando un volo militare ma... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

il ministro crosetto in volo verso l italia
© Ilgiornale.it - Il ministro Crosetto in volo verso l'Italia

Leggi anche: Crosetto bloccato a Dubai, il ministro torna in Italia su un volo militare: “Ho pagato il triplo del normale"

Il ministro Crosetto in volto verso l'Italia: "Polemiche vergognose, mia presenza a Dubai utile"ll ministro della difesa Guido Crosetto sta rientrando in Italia dagli Emirati Arabi con un aereo militare.

Flotilla, Scotto: nostro rilascio credo atto unilaterale Israele

Video Flotilla, Scotto: nostro rilascio credo atto unilaterale Israele

Tutto quello che riguarda Crosetto.

Temi più discussi: Medio Oriente: il Ministro Crosetto segue l’evolversi della situazione; Il ministro Crosetto bloccato a Dubai. I Servizi non sapevano del viaggio; Il ministro Crosetto bloccato a Dubai con la famiglia, il suo volo cancellato dopo i raid sull’Iran; Il ministro della Difesa Guido Crosetto è bloccato a Dubai, per gli attacchi contro l’Iran.

il ministro crosetto inEsclusivo – Il ministro Crosetto verso il rientro in Italia da Dubai via OmanLa notizia anticipata dal Fatto quotidiano che ieri aveva rivelato la presenza del ministro negli Emirati. Lui poi su X conferma: Lascio la famiglia a Dubai. Userò volo militare bonificando un import ... ilfattoquotidiano.it

il ministro crosetto inIl ministro della Difesa Guido Crosetto sta infine tornando in ItaliaIl ministro della Difesa Guido Crosetto, che da ieri era bloccato a Dubai, dove si trovava con la famiglia e non per impegni istituzionali, ha detto che sta rientrando in Italia con un volo militare. ilpost.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.