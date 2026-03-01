Il male è necessario vestirsi sempre di nero un po' meno | ma con Fedez e Masini a Sanremo funziona

Il sodalizio tra Fedez e Marco Masini si conferma un successo: si sono aggiudicati il quinto posto e il premio per il miglior testo con "Male necessario". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sanremo 2026, Fedez e Masini in gara con il brano ‘Male necessario’(Adnkronos) – Fedez e Marco Masini sono in coppia in gara al Festival di Sanremo 2026 e questa sera, mercoledì 25 febbraio, tornano sul palco...

Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini duettano con Male necessarioFedez & Masini torneranno ad accendere il palco del Festival di Sanremo 2026 con Male necessario.

Fedez e Marco Masini raccontano Male necessario, il brano che porteranno all Ariston Cr: Sanremo 26

Tutti gli aggiornamenti su Fedez.

Temi più discussi: Fedez e Masini, il significato e il testo di Male necessario; Male necessario. Il testo della canzone di Fedez e Marco Masini al Festival di Sanremo 2026; Fedez e Marco Masini, Male necessario: testo e significato del brano in gara a Sanremo; Significato della canzone di Fedez e Marco Masini: Male necessario a Sanremo 2026.

Fedez e Marco Masini - Male necessario: testo e significato del brano in gara a Sanremo 2026Ecco il testo e il significato di Male necessario, il brano di Fedez e Marco Masini a Sanremo 2026. Un'intensa ballata tra rap e melodia che esplora la fragilità, il dolore e il riscatto di due gene ... cosmopolitan.com

Male necessario, il testo e il significato della canzone di Fedez & Masini a Sanremo 2026Dopo il duetto nella serata cover dell’anno scorso, il rapper e il cantautore sono tra i trenta big in gara nella 76esima kermesse canora. La canzone parla di come sia necessario «passare dal dolore p ... editorialedomani.it

Fedez & Masini, Arisa, Ditonellapiaga, Sal Da Vinci, e Sayf sono i cinque finalisti. Fischi in teatro per Brancale e Fulminacci fuori dalla top 5. facebook

Fedez e Masini vincono il premio Sergio Bardotti per miglior testo di Sanremo 2026 per il brano "Male necessario". #Sanremo2026 #RadioShow @RadioZetaOf x.com