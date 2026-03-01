Il libro dopo il libro al via la rassegna Che cosa fanno oggi i filosofi?con il dialogo tra Faggiolani e Cimatti

Lunedì a Cattolica è iniziata la rassegna “Che cosa fanno oggi i filosofi?” con un incontro tra il docente e il filosofo. Durante l’evento sono stati discussi vari temi legati alla filosofia contemporanea e alla scrittura, con un focus sul rapporto tra libri e comunità. L’iniziativa si è svolta presso un centro culturale della città e ha visto la partecipazione di numerosi ascoltatori.

Cattolica (Rimini), 1 marzo 2026 – Ogni libro è una comunità. E non solo perché ogni libro racconta una storia che crea un legame tra l’autore e i suoi lettori, ma perché oggi, più che mai, è attorno a una storia che può nascere una rete di persone che è anche una rete di emozioni, di linguaggi condivisi e di riconoscimenti reciproci. Tutti i luoghi possono diventare infatti luoghi di lettura. Questa è una delle lezioni principali che le nuove comunità della conoscenza stanno dimostrando: dai parchi pubblici alle portinerie dei condomini, la lettura, quando diventa protagonista di un luogo, può riabilitarlo e restituirgli un significato completamente nuovo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

