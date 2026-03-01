Il leader per caso che cade sempre in piedi

Un politico che, pur entrando in scena in modo inatteso, riesce spesso a uscire indenne da situazioni difficili. La sua carriera si è sviluppata in modo graduale, quasi senza pianificarla, e si è rafforzata grazie a stretti legami con ambienti tecnocratici e accademici. La sua presenza nel panorama politico si è consolidata nel tempo, mantenendo un ruolo di rilievo nonostante le vicissitudini.

Cognome e nome: Letta Enrico. Premier per 10 mesi nel 2013, sostituito da Matteo Renzi che lo aveva appena rassicurato in tv: «Enrico, stai sereno». Segretario del Pd per due anni, dal 2021 al 2023, giusto il tempo di consegnare Palazzo Chigi a Giorgia Meloni. L'abatino Letta. Che da milanista su X ha bastonato Alessandro Bastoni dopo la sua «scemeggiata», la simulazione che ha portato all'espulsione dello juventino Pierre Kalulu. «Non va convocato in Nazionale» ha maramaldeggiato nel giorno di San Valentino. 2013. Da premier visita l'Irlanda. Al quotidiano Irish Times concede una chicca: «Che cosa si pensa di me nelle cancellerie europee? Che ho un paio di balls of steel», alla lettera: palle d'acciaio.