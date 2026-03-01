Il festival di Napoli | gol al 96’ di Lukaku e trionfo di Sal Da Vinci a Sanremo

Durante il fine settimana, Napoli ha visto due eventi di rilievo: Lukaku ha segnato un gol al 96’ in una partita, mentre Sal Da Vinci ha vinto a Sanremo. La città ha così registrato due vittorie importanti contro pregiudizi e discriminazioni. Entrambi gli eventi si sono svolti in modo consecutivo, attirando l’attenzione sul territorio.

Da Verona a Sanremo, Napoli non si piega all'odio: il gol di Lukaku al 96' e le lacrime di Sal Da Vinci contro i pregiudizi IL DOPPIO TRIONFO CONTRO I PREGIUDIZI. In un solo, indimenticabile fine settimana, la città di Napoli ha vinto due battaglie campali contro l'odio e la discriminazione. Sabato sera, allo stadio Bentegodi, Romelu Lukaku ha siglato al 96° minuto la rete decisiva in Verona-Napoli (1-2), zittendo i vergognosi ululati razzisti piovuti dagli spalti. Quasi in contemporanea, sul palco dell'Ariston, Sal Da Vinci ha trionfato alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano "Per sempre sì" (conquistando il 22,2% dei voti), spazzando via la macchina del fango social che lo etichettava con i soliti stereotipi anti-meridionali.