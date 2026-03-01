Il Festival come non l’avete mai visto diario di bordo dalla Costa Toscana

Un nuovo modo di vivere il Festival di Sanremo si apre con il diario di bordo dalla Costa Toscana, offrendo un punto di vista alternativo rispetto alla tradizionale trasmissione televisiva. La narrazione si concentra sugli eventi e le attività che si svolgono lungo la costa, fornendo dettagli su ciò che accade dietro le quinte e nelle zone limitrofe, lontano dallo schermo.

C’è un modo diverso di raccontare il Festival di Sanremo, oltre a guardarlo in televisione? Certo. Per esempio, andando a Sanremo e respirando l’energia della città dei fiori, mentre incontri artisti e protagonisti della settimana sanremese, come stiamo facendo qui, sul sito di GQ, e sui nostri social. Come? Con il nostro punto di vista, raccontando i look più belli, quello che succede sul palco ma anche fuori dal palco, con gli amici di Est Radio e le interviste di Tommaso Naccari. Ma non solo, e qui viene il bello. Perché quest’anno abbiamo deciso di salire anche a bordo di Costa Toscana, la nave di Costa Crociere che durante la settimana... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

A bordo della Costa Toscana la settimana di Sanremo diventa un viaggio nella musica: la visione di Giovanna Loi di Costa CrociereDurante la settimana di Sanremo, la Costa Toscana cambia ritmo e identità, trasformandosi in una nave dove la musica è al centro di tutto.

