Il derby Chiesanuova sogna il colpo grosso con una big | Trodica in campo bisogna andare a 300 all’ora

Il derby tra Chiesanuova e Trodica si gioca in Eccellenza, un campionato inedito per entrambe le squadre. La partita si avvicina a sei turni dalla fine e vede i locali, terz’ultimi in classifica, confrontarsi con una Trodica che occupa il terzo posto. La squadra di casa ha bisogno di punti per risalire la classifica e punta a sorprendere una big in trasferta.

CHIESANUOVA Chiesanuova-Trodica è un inedito in Eccellenza. Giunge a 6 turni dalla fine e assomiglia a un testa-coda, con gli ospiti terzi e i locali terz'ultimi con 10 punti in meno. Dopo tre turni caratterizzati da scontri diretti, il Chiesanuova alle 15 si trova di fronte una rivale dal grilletto facile, il Trodica con 30 reti è terzo miglior attacco del torneo e oggi potrebbe far esordire la freccia Veneroso dopo la squalifica di 4 mesi. Tanti i big per Buratti, un gruppo desideroso di interrompere la striscia negativa più lunga della stagione, i biancoazzurri vengono da 4 gare senza successo. Tre i risultati utili invece del collettivo di Mariotti (squalificato l'under Parioli) che, dopo due 0-0, sogna 3 punti d'oro.