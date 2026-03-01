Il corridoio dell’instabilità | Balochistan e Sistan-Baluchistan nel cuore della nuova crisi regionale

Negli ultimi giorni, la regione del Balochistan e del Sistan-Baluchistan è al centro di una crescente instabilità, con scontri e tensioni che coinvolgono diverse fazioni e forze di sicurezza. Le aree sono state teatro di episodi di violenza e proteste, mentre le autorità locali e nazionali cercano di gestire la difficile situazione. La crisi si manifesta su più fronti, evidenziando un quadro di crescente fragilità regionale.

Negli ultimi giorni le tensioni nell'Asia sud-occidentale si stanno acuendo su più fronti. Sulla frontiera tra Pakistan e Afghanistan si è scatenato uno dei maggiori conflitti armati degli ultimi anni: raid aerei pakistani su Kabul e altre città afghane, accuse reciproche di violazioni di sovranità e combattimenti intensi segnano una fase decisamente più violenta dell'escalation. Islamabad ha dichiarato di essere in "guerra aperta" mentre il governo talebano di Kabul respinge le accuse di ospitare militanti e invita al dialogo. Parallelamente, nella Repubblica Islamica dell'Iran, l'escalation di violenza di portata storica ha radicalmente trasformato il profilo geopolitico regionale.