Il consolato Usa accoglie la Fratellanza San Marino-America

Il consolato degli Stati Uniti ha recentemente ricevuto la Fratellanza San Marino-America in una visita che, dopo diversi anni, ha rappresentato un momento di rilievo per il gruppo. L'incontro ha coinvolto membri della Fratellanza provenienti da San Marino e dagli Stati Uniti, sottolineando l'importanza della collaborazione tra le due comunità. La visita si è svolta in un clima di cordialità e scambio di idee.

Una visita dopo anni che ha segnato un momento di grande significato per la Fratellanza San Marino-America: il Consolato generale degli Stati Uniti d’America a Firenze ha aperto le sue porte al presidente Roberto Moretti e al segretario Sofia Stefanelli, accolti dalla console generale Daniela Ballard e dalla vice Bergen Bassett. La storica sede sul Lungarno ha fatto da cornice a un incontro che ha confermato i solidi legami di collaborazione tra la Fratellanza e il Consolato, rafforzati negli anni da iniziative e servizi rivolti ai cittadini sammarinesi. Al centro del dialogo c’è stata la ripresa dei servizi consolari in territorio sammarinese, sospesi nel 2020 a causa della pandemia e ripristinati solo nel 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il consolato Usa accoglie la Fratellanza San Marino-America Leggi anche: San Marino, Capitani Reggenti a 91° anniversario Fratellanza di New York Iran, tensione con gli Usa. Italia chiude il consolatoSituazione sempre tesa tra Iran e Stati Uniti, mentre resta aperta la speranza di un accordo sul nucleare.