Il Comune a caccia di cervelli | Cerchiamo un professionista per attirare e accogliere talenti

Il Comune di Reggio ha avviato una selezione per trovare un professionista incaricato di attrarre e accogliere talenti altamente specializzati. La figura dovrà facilitare il collegamento tra i talenti e le imprese locali, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo economico del territorio. La ricerca è rivolta a un esperto che possa coordinare le attività di inserimento di professionisti qualificati in città.

Il Comune di Reggio cerca un professionista per l'accoglienza di "talenti ad elevata specializzazione" da attirare sul territorio per contribuirne allo sviluppo mettendoli in comunicazione con le imprese. È lo scopo del bando dell'amministrazione per "dare gambe" al progetto "Re hub 2023-2025", che ha ricevuto un finanziamento dalla Regione di circa 120mila euro. Come emerge da una recente determina del dirigente dell'unità di progetto "Clima, Territorio e Salute" (Re Acts) l'assegnatario dell'incarico si occuperà del "consolidamento e del potenziamento del servizio di accoglienza per il biennio 2026-27", puntando però non solo a facilitare...