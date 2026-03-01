Ieri sera a Sanremo, il cantante campano ha conquistato il primo posto con la canzone

È un unicum nella storia del festival e della Rai l'investitura in diretta di Conti al successore. Sono trascorse da poco le 23 quando il direttore artistico scende in platea e prende per mano Stefano De Martino, designato come successore del conduttore e prossima guida della kermesse canora. Il superospite è Andrea Bocelli: arriva in sella al suo cavallo bianco Caudillo, all'esterno dell'Ariston, poi al pianoforte – introdotto dalle immagini di Pippo Baudo – canta Il mare calmo della sera, brano scritto tra gli altri da Zucchero, con cui vinse tra le Nuove Proposte nel 1994, e poi Con te partirò. È standing ovation. Gli eterni Pooh celebrano la loro storia, ma sono sul palco di piazza Colombo dove Conti li raggiunge per il premio alla carriera.

© Anteprima24.it - Ieri a Sanremo, Campania in trionfo: Sal Da Vinci si prende il festival a De Martino le chiavi del 2027

