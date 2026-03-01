I vincitori dei premi della critica Mia Martini e della Sala Stampa Lucio Dalla di Sanremo 2026

Fulminacci si aggiudica il Premio Mia Martini con la canzone “Stupida Sfortuna” durante i premi della critica di Sanremo 2026, ottenendo 26 voti su 102. La vittoria si è svolta durante la cerimonia dedicata ai riconoscimenti, con altri artisti come Ermal Meta e Levante che sono stati esclusi dal premio. La premiazione si è tenuta alla Sala Stampa Lucio Dalla.

Fulminacci vince il Premio Mia Martini con “Stupida Sfortuna” (26 voti su 102), superando Ermal Meta e Levante. Premiati anche MEI e Assomusica. Il Premio della sala stampa Lucio Dalla va a Serena Brancale con "Qui con me". 🔗 Leggi su Fanpage.it Sanremo 2026, Fulminacci vince il Premio della Critica Mia MartiniFulminacci ha vinto il Premio della Critica Mia Martini al Festival di Sanremo 2026: ecco il podio, stracciata la concorrenza. Sanremo 2026, premio della critica Mia Martini: vincitore, chi ha vintoChi ha vinto il Premio Mia Martini del Festival di Sanremo 2026 che stasera, 28 febbraio, ha visto su Rai 1 la serata finale? A conquistare il premio... Tutti gli aggiornamenti su Mia Martini. Temi più discussi: Premi César 2026, trionfa L’Attachement: tutti i vincitori della 50ª edizione; I vincitori dei Premi della Critica – Sezione Giovani; Foto e vincitori dei premi BAFTA; BAFTA 2026: ecco i vincitori. Sanremo 2026, i vincitori di tutti i premi del FestivalSanremo 2026, i vincitori di tutti i premi del Festival: ecco chi sono. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ... tpi.it I vincitori dei premi della critica Mia Martini e della Sala Stampa Lucio Dalla di Sanremo 2026Fulminacci vince il Premio Mia Martini con Stupida Sfortuna (26 voti su 102), superando Ermal Meta e Levante ... fanpage.it Masini: «Io sono arrivato primo su Spotify dopo 36 anni e a 61 anni - afferma - e sono contento. Non ho figli, altrimenti li farei sentire orgogliosi. Vengo dal pulire le tastiere ed essere garzone allo studio di Bigazzi e vedevo arrivare Mia Martini, Umberto Tozzi, R facebook È giunto il momento di immergersi nella straordinaria vita e carriera di un'icona della musica italiana: Mia Martini, nata con il nome di battesimo Domenica Rita Adriana Bertè, il 20 settembre 1947 a Bagnara Calabra. Mia Martini, un'artista senza tempo, una vo x.com