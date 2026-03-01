I vincitori dei premi della critica Mia Martini e della Sala Stampa Lucio Dalla di Sanremo 2026

Fulminacci si aggiudica il Premio Mia Martini con la canzone “Stupida Sfortuna” durante i premi della critica di Sanremo 2026, ottenendo 26 voti su 102. La vittoria si è svolta durante la cerimonia dedicata ai riconoscimenti, con altri artisti come Ermal Meta e Levante che sono stati esclusi dal premio. La premiazione si è tenuta alla Sala Stampa Lucio Dalla.

Sanremo 2026, Fulminacci vince il Premio della Critica Mia MartiniFulminacci ha vinto il Premio della Critica Mia Martini al Festival di Sanremo 2026: ecco il podio, stracciata la concorrenza.

Sanremo 2026, premio della critica Mia Martini: vincitore, chi ha vintoChi ha vinto il Premio Mia Martini del Festival di Sanremo 2026 che stasera, 28 febbraio, ha visto su Rai 1 la serata finale? A conquistare il premio...

