Numerosi turisti si trovano ancora intrappolati nel Golfo, descrivendo la situazione come un vero e proprio incubo. La crisi mediorientale ha portato a contrattacchi dell’Iran contro Paesi come Emirati Arabi, Qatar e Bahrain, creando difficoltà di spostamento e tensioni nella regione. La presenza di numerosi visitatori in questa zona si combina alle tensioni tra le nazioni coinvolte.

Tra gli effetti collaterali della nuova crisi mediorientale ci sono i contrattacchi dell’Iran su altri Paesi del Golfo come Emirati Arabi, Qatar e Bahrain. In particolare i missili hanno colpito Dubai e l’isola artificiale di Palm, luoghi simbolo del lusso e delle vacanze. A Palm Jumeri è stato colpito un hotel e almeno quattro persone sono rimaste ferite. Molti gli italiani testimoni dei bombardamenti. "Qui fino a stamattina era un paradiso, sono scene che avevamo visto solo in tv", sono alcuni commenti di residenti nell’Emirato. Dubai è uno dei più importanti hub aeroportuali e molti viaggiatori sono rimasti bloccati. "Stiamo vivendo un incubo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I turisti rimasti in trappola nel Golfo: "Siamo tantissimi, qui è un incubo"

Yemen, partito il primo gruppo di turisti italiani rimasti bloccati a SocotraProseguono le attività di assistenza ai cittadini italiani rimasti bloccati sull’isola yemenita di Socotra.

Leggi anche: Smart worker nel futuro, parte da qui la lotta all’abbandono della Lunigiana (conquistando i turisti)

Tutti gli aggiornamenti su Golfo.

Temi più discussi: I turisti rimasti in trappola nel Golfo: Siamo tantissimi, qui è un incubo; Guerra Iran, i voli cancellati e gli aeroporti bloccati: da Dubai ad Abu Dhabi, caos Medio Oriente. Tajani: Pronti a evacuare gli italiani; Attacco all’Iran, oltre 58mila italiani nell’area. Crosetto e BigMama bloccati a Dubai; Tajani, pronti ad evacuare gli italiani rimasti in Iran.

I turisti rimasti in trappola nel Golfo: Siamo tantissimi, qui è un incuboTra gli effetti collaterali della nuova crisi mediorientale ci sono i contrattacchi dell’ Iran su altri Paesi del Golfo come Emirati Arabi, Qatar e Bahrain. In particolare i missili hanno colpito Duba ... quotidiano.net

Cena indigesta, tre turisti al Rizzoli: uno ancora in osservazioneSerata difficile in uno degli hotel del comune di Ischia, tra i pochi rimasti aperti in questo mese di febbraio. Tre ospiti della struttura ricettiva hanno accu ... ildispariquotidiano.it

Ai leader del Golfo Giorgia #Meloni ha espresso la vicinanza del governo italiano e la condanna degli ingiustificabili attacchi subiti dalle loro Nazioni". Lo riferisce la nota di Palazzo Chigi diffusa al termine del vertice sulla situazione in Iran x.com

Una nuova, pericolosa escalation scuote il Golfo: droni iraniani hanno colpito obiettivi tra Qatar, Dubai, Kuwait e Bahrain, accendendo i cieli della regione e facendo scattare sirene, difese aeree e chiusure dello spazio aereo. Quello che fino a ieri era solo uno facebook