I turisti rimasti in trappola nel Golfo | Siamo tantissimi qui è un incubo

Da quotidiano.net 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Numerosi turisti si trovano ancora intrappolati nel Golfo, descrivendo la situazione come un vero e proprio incubo. La crisi mediorientale ha portato a contrattacchi dell’Iran contro Paesi come Emirati Arabi, Qatar e Bahrain, creando difficoltà di spostamento e tensioni nella regione. La presenza di numerosi visitatori in questa zona si combina alle tensioni tra le nazioni coinvolte.

Tra gli effetti collaterali della nuova crisi mediorientale ci sono i contrattacchi dell’Iran su altri Paesi del Golfo come Emirati Arabi, Qatar e Bahrain. In particolare i missili hanno colpito Dubai e l’isola artificiale di Palm, luoghi simbolo del lusso e delle vacanze. A Palm Jumeri è stato colpito un hotel e almeno quattro persone sono rimaste ferite. Molti gli italiani testimoni dei bombardamenti. "Qui fino a stamattina era un paradiso, sono scene che avevamo visto solo in tv", sono alcuni commenti di residenti nell’Emirato. Dubai è uno dei più importanti hub aeroportuali e molti viaggiatori sono rimasti bloccati. "Stiamo vivendo un incubo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

