I tristi tifosi di un tiranno

Un gruppo di tifosi si è schierato pubblicamente a sostegno di Khamenei, il leader iraniano, e si sono raccolti attorno alla salma, che secondo fonti israeliane e statunitensi sarebbe stata uccisa in un raid recente. La scena si è svolta davanti a un pubblico di sostenitori, che ha manifestato il proprio appoggio senza esitazioni. La presenza di tali tifosi ha suscitato sorpresa tra gli osservatori.

Non credevo che la sinistra, che imbraccia la Costituzione e parla di diritto internazionale ogni mattina con il caffè, potesse tifare per Khamenei o perfino per la sua salma, dato che secondo gli israeliani e Trump è rimasto ucciso nel raid dell'altra notte. La figura dell'ayatollah è un cancro esploso ai tempi di Jimmy Carter e poi tramutatosi in un regime teocratico che ha giustiziato migliaia di ragazzi e ragazze, studenti, attivisti per i diritti e omosessuali e imprigionato donne che denunciavano il ruolo di schiave che l'islamismo radicale impone loro, mentre il popolo iraniano prova a ribellarsi. E lo fa sperando che le democrazie, per quanto in crisi, abbiano ancora un cervello capace di distinguere un regime da un partito politico o un leader che non ti piace.