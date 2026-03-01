I nodi del degrado e della sicurezza Scontro Comune-Confcommercio

Il Comune e Confcommercio sono in disaccordo sulle problematiche di Ponsacco che influenzano il centro e le aree circostanti. La disputa riguarda le condizioni di degrado e sicurezza, con ciascuna parte che presenta le proprie posizioni e accuse. La questione si concentra sulle responsabilità e sulle soluzioni possibili per migliorare la situazione nel territorio. La discussione si svolge in un contesto di confronto pubblico e istituzionale.

E' duello fra Comune e Confcommercio sulle criticità di Ponsacco che pesano sul tessuto commerciale. "Per anni la stessa Confcommercio ha sostenuto, giustamente, che per non svilire l'immagine di Ponsacco fosse necessario "accendere le luci sul bello" e discutere il brutto, ciò che è migliorabile, a fari spenti, nelle sedi opportune – la replica del Comune alle ultime dichiarazione dell'organizzazione di categoria –. Un principio di responsabilità che oggi, improvvisamente, sembra essere stato accantonato". La maggioranza parla di dichiarazioni che sembrano "orientate più a costruire una narrazione di emergenza che a rappresentare con equilibrio le difficoltà reali del tessuto commerciale".