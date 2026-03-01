Un attacco con missili ha colpito un edificio di comando, uccidendo figure di spicco legate alla Difesa e ai Guardiani della rivoluzione. Nella stessa operazione, è stato confermato il decesso di una figura di rilievo, con il corpo ritrovato in serata. L’azione ha eliminato la guida suprema, rafforzando il potere dei Pasdaran.

Khamenei è morto. Lo ha confermato in serata un funzionario israeliano - citato sia da Channel 12 che da Sky News Arabia - secondo il quale il corpo sarebbe stato recuperato sotto le macerie del suo compound a Teheran. Il destino della Guida Suprema iraniana aveva lasciato con il fiato sospeso l’Iran, perché il futuro del regime ruota attorno alla sorte del suo leader. Il giallo è durato per tutta la giornata di ieri, segnata dalla «Furia epica» di Usa e Israele. Un alto funzionario israeliano si era sbilanciato nel pomeriggio: «Cadremmo dalle sedie se Khamenei apparisse in diretta tv». La morte del genero e della nuora del leader, definiti «martiri» dai media iraniani, erano invece già acclarati. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - I missili eliminano la Guida suprema regalando più potere ai Pasdaran

L’ascesa al potere, l'”Asse della resistenza” e la repressione: chi è Khamenei, Guida suprema dell’Iran per 37 anniL’ayatollah Ali Khamenei, Guida suprema dell’Iran da 37 anni, è stato ucciso nei raid condotti da Israele e Stati Uniti su Teheran, che hanno raso al...

L’ascesa al potere, l'”Asse della resistenza” e la repressione: chi era Khamenei, Guida suprema dell’Iran per 37 anniL’ayatollah Ali Khamenei, Guida suprema dell’Iran da 37 anni, è stato ucciso nei raid condotti da Israele e Stati Uniti su Teheran, che hanno raso al...

