Quasi otto lombardi su dieci sono d’accordo con la segretaria del Pd sull’aumento dei fondi destinati alla sanità, mentre si nota che la destra sta ridimensionando il Servizio sanitario nazionale. La questione riguarda la richiesta di più risorse per il settore sanitario, che però si scontra con le azioni di smantellamento portate avanti dalla destra politica. La discussione si concentra sulla differenza tra le esigenze della popolazione e le scelte delle forze di governo.

C’è un concetto sul quale quasi otto lombardi su dieci concordano con la segretaria del Pd Elly Schlein, che ieri, a chiusura della due giorni “L’Italia che si prende cura”, tappa milanese del percorso che sta attraversando il Paese, ha attaccato il Governo: "Meloni parla del più grande investimento della storia, ma c’è un motivo per cui la spesa sanitaria si calcola non in termini assoluti, ma in base al Pil. Non è un problema di risorse, se c’è la volontà politica le coperture si trovano", "è una visione: la destra vuole una sanità a misura del portafoglio delle persone, stanno smantellando senza nemmeno il coraggio di ammetterlo il... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "I lombardi vogliono più soldi in sanità ma la destra sta smantellando il Ssn"

Senza sanità integrativa 7 milioni di visite in più all’anno per il SsnIl 23 febbraio l’evento che analizzerà il contributo della sanità integrativa alla tenuta del Ssn.

Red Bull sta smantellando, anche Marko lascia il team: quando arriverà la decisione di VerstappenLa Red Bull ha chiuso il rapporto contrattuale con Helmut Marko, che è fuori dal team come Newey e Horner.

Approfondimenti e contenuti su Ssn.

Temi più discussi: I lombardi vogliono più soldi in sanità ma la destra sta smantellando il Ssn; Serie A, in campo Como-Lecce: salentini a caccia di punti salvezza, i lombardi vogliono blindare l'Europa. Oggi alle 18 Verona-Napoli, Inter-Genoa. Domenica Cremona-Milan. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/c; Referendum, Palamara Serve riforma per spezzare il potere delle correnti; Confindustria Lombardia, serve fare di più per le imprese energivore.

I lombardi vogliono più soldi in sanità ma la destra sta smantellando il SsnC’è un concetto sul quale quasi otto lombardi su dieci concordano con la segretaria del Pd Elly Schlein, che... C’è un concetto sul quale quasi otto lombardi su dieci concordano con la segretaria del ... ilgiorno.it

Record di vittorie per i lombardi. Dagli sci ai pattini è pioggia di medaglieBrignone e Fontana guidano una storica spedizione. I complimenti della Regione ... msn.com

Il Ssn perde medici verso il privato, la missione è cercare di rendere il pubblico più attrattivo. Fronte sindacale spaccato: Fp Cgil Medici non ha firmato. Quando pesa la spaccatura Leggi l'articolo #Sanità facebook

Giornata Mondiale delle #MalattieRare Il #SSN garantisce percorsi dedicati, diagnosi tempestive e supporto continuo, perché ogni fragilità trovi #ascolto e #assistenza. Per info: aslnapoli3sud.it/patologie/mala… #Inclusione #DiagnosiPrecoce #ASLNap x.com