i grandi film del banff arrivano al conca verde di bergamo

Il 3 marzo al Conca Verde di Bergamo si terrà una proiezione dedicata ai grandi film del «BANFF». Durante l’evento saranno presentati i migliori film di avventura, esplorazione e sport outdoor provenienti dal festival canadese. La serata vedrà la partecipazione di pubblico interessato a scoprire storie di natura e sfide estreme attraverso le immagini di produzioni internazionali.

Articolo. I migliori film di avventura, di esplorazione e di sport outdoor saranno protagonisti il 3 marzo nella tappa italiana di «BANFF World Tour Italia» Nel cuore della fittissima foresta equatoriale del Gabon, tra le acque selvagge dell’inesplorato fiume Ivindo, in un luogo fuori dal tempo e lontano da tutto, nasce il duplice viaggio del regista David Arnaud e dei kayakisti del team Send: un’esperienza che è esplorazione e scoperta dei segreti e della profondità del fiume e di se stessi. «Gabon Uncharted», il film di David Arnaud (28’) è un racconto in cui le traiettorie personali e professionali del regista ed ex canoista professionista si intrecciano, portando sul grande schermo un’avventura potente che unisce natura, esplorazione, relazioni e amicizia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

