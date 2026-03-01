I gelati confezionati non sono più un affare per le multinazionali

Nestlé, leader mondiale nel settore alimentare, ha annunciato la volontà di cedere la propria divisione di gelati confezionati. La mossa coinvolge la più grande multinazionale del settore e rappresenta un cambiamento importante per il mercato, che fino a ora ha visto questa divisione come un punto di riferimento. La decisione si inserisce in un quadro di adattamento alle nuove dinamiche di consumo e di mercato.

Il 19 febbraio l’amministratore delegato di Nestlé, Philipp Navratil, ha detto che l’azienda sta negoziando per vendere la sua divisione dedicata ai gelati confezionati, di cui fanno parte marchi molto noti come Maxibon, Coppa del Nonno e Häagen-Dazs. Nestlé è una delle multinazionali alimentari più grandi al mondo e controlla il 50 per cento di Froneri, una società nata nel 2016 dall’unione del comparto gelati di Nestlé e della società inglese R&R Ice Cream, controllata da un fondo di investimento francese. Nel 2023 il gelato rappresentava circa 8–9 miliardi di dollari dei 60 miliardi di ricavi totali di Unilever, mentre le altre quattro divisioni (bellezza, cura per la casa, nutrizione e igiene personale) si aggiravano attorno ai 12 e i 15 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Ilpost.it

