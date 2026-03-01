I dubbi dopo il disastro Doppio freno d’emergenza ma il tram si è schiantato

Venerdì pomeriggio, un tram ha subito un incidente che ha causato uno schianto, nonostante fosse dotato di due sistemi di frenatura di emergenza. Le autorità stanno ancora indagando per capire cosa abbia portato all’incidente, mentre i test sui dispositivi di sicurezza continuano. La vicenda ha sollevato numerosi interrogativi sulla funzionalità delle misure di sicurezza adottate.

È la domanda che è inevitabile porsi in queste ore: perché venerdì pomeriggio nessuno dei sistemi di sicurezza di bordo dei quali è dotato il Tramlink è riuscito a frenare il tram 9 e ad impedirne lo schianto contro il palazzo all’angolo tra via Vittorio Veneto e via Lazzaretto? Ad oggi una risposta a questa domanda non c’è, bisogna attendere gli esiti dell’inchiesta della procura di Milano, che si appresta ad aprire un fascicolo per omicidio colposo ed intende svolgere accertamenti proprio sui dispositivi di sicurezza, proprio sul sistema di frenata automatica. Benché dalle immagini sembri evidente che il tram stesse procedendo a velocità sostenuta nel momento del deragliamento e dell’impatto, ad oggi non si può dare per certo né che il sistema d’emergenza non sia entrato in funzione né che si sia attivato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

