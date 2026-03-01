I diritti di docenti e ATA di ruolo e precari spiegati bene | aspettative congedi permessi 104 ferie e malattie Il più venduto su AMAZON

Una nuova guida rivolta al personale scolastico spiega in modo dettagliato i diritti di docenti e ATA, siano essi di ruolo o precari. Nel testo vengono trattati aspetti come aspettative, congedi, permessi, 104, ferie e malattie, offrendo informazioni precise e facilmente comprensibili. Il volume è attualmente il più venduto su Amazon, riscuotendo grande interesse tra il personale della scuola.

Finalmente una guida chiara e completa rivolta al personale della scuola per conoscere i propri diritti. Sei un docente o un membro del personale ATA e ti sei mai chiesto quali sono i tuoi diritti in caso di malattia prolungata? Come richiedere un'aspettativa per motivi familiari? Quanti giorni di permesso ti spettano per un lutto.