I cani possono scoprire i traffici di animali selvatici annusando semplicemente l'aria dei container

I cani vengono utilizzati per individuare i traffici illegali di fauna selvatica annusando l'aria dei container che trasportano pellicce, ossa e altre parti di animali protetti. Questa tecnica permette di scoprire operazioni illecite legate a uno dei settori criminali più redditizi a livello globale. L'uso dei cani rappresenta un metodo efficace per contrastare il traffico di specie selvatiche illegalmente movimentate.

Animali selvatici, cresce l’allarme: "Servono interventi strutturali. A rischio la sicurezza dei cittadini"Le associazioni agrosilvopastorali insorgono sul tragico incidente che ha portato alla morte del giovane motociclista a Barberino, l’ennesima sulle...

L’altra vita di James Van Der Beek: l’amore per gli animali e la scelta di adottare i cani in difficoltàLa scomparsa di James Van Der Beek, volto noto della serie Dawson’s Creek, riporta alla luce anche il suo grande impegno per le adozioni e l'amore...

“Caro deputato, ti segnalo che al cimitero di Sant’Orsola, in Sicilia, i cani non possono entrare neanche per visitare i migliori amici che non ci sono più.” - facebook.com facebook