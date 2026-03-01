I 10 momenti che ricorderemo del Festival di Sanremo 2026

Il Festival di Sanremo 2026 si è concluso il 1° marzo, lasciando dietro di sé dieci momenti che resteranno impressi. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi artisti e ospiti, con alcune esibizioni che hanno catturato l’attenzione del pubblico. Tra le diverse serate, sono stati annunciati i finalisti e si sono svolte le tradizionali prove, segnando la chiusura di questa edizione particolare.

Sanremo, 1 marzo 2026 - Quello di Sanremo 2026 è stato un Festival sui generis rispetto alle ultime edizioni. Un Festival del paradosso: veloce dal punto di vista della conduzione, lento per quanto riguarda le emozioni. Cosa ricorderemo fra qualche mese di questa edizione della manifestazione? Oltre alle polemiche fra Laura Pausini e Gianluca Grignani e alle critiche di Alessandro Gassmann per il duetto padre-figlio fra Gianni e Pietro Morandi, ecco i 10 momenti da ricordare. . 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I 10 momenti che ricorderemo del Festival di Sanremo 2026 Sanremo, cosa ricorderemo della terza serata: i momenti diventati tormentoniSanremo 2026, la terza serata scorre via più moscia e noiosa delle altre (confidiamo nelle cover di stasera). Festival di Sanremo 2026: i 10 look più belli, secondo noi (e anche i 10 che, invece…)Ecco allora top e flop in quanto a stile di questa edizione del Festival: i 10 outfit migliori e i 10 peggiori di Sanremo 2026. Carlo Conti annuncia i big di Sanremo 2026 Una selezione di notizie su Festival di Sanremo. Temi più discussi: Sanremo 2026, la prima serata in 10 momenti; Sanremo 2026: le foto dei 10 momenti più belli della prima serata; Sanremo amarcord: i 10 momenti più chiacchierati della storia del Festival; La classifica finale di Sanremo 2026: vince Sal Da Vinci. Festival di Sanremo 2026: i 10 look più belli, secondo noi (e anche i 10 che, invece…)Cinque serate, trenta cantanti in gara, due conduttori fissi e un drappello di ospiti: vale a dire, decine e decine di outfit. ma quali ci hanno fatto davvero innamorare sul palco dell'Ariston, e qual ... vanityfair.it Sanremo, le pagelle, i momenti top e flop della seconda serataC’è un momento, al Festival di Sanremo, in cui il tempo si piega su sé stesso. La scalinata dell’Ariston resta sempre quella, ma cambiano i volti, le voci, le emozioni. Eppure, a volte, basta una fras ... tg.la7.it La Stampa. . Durante il Festival di Sanremo la città diventa una festa a cielo aperto, non solo la sera. A pochi passi dall'Ariston è scattata la moda del soft clubbing: dj set mattutini durante i quali si balla mentre si sorseggia un caffè oppure si mangia una brioch - facebook.com facebook Festival di #Sanremo con il trionfo di Sal Da Vinci. Secondo Sayf, terza Ditonellapiaga. #Tg1 Emiliano Condò x.com