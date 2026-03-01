Durante il MWC 2026, Honor ha svelato la nuova lineup, tra cui il Magic V6, uno smartphone molto sottile dotato di una batteria di grande capacità pensata per durare tutta la giornata. La presentazione ha incluso anche dispositivi pieghevoli, prodotti con funzioni di intelligenza artificiale e tablet ultrasottili, confermando l’attenzione dell’azienda verso tecnologie avanzate e design innovativi.

Honor ha presentato al MWC 2026 una line-up all’insegna dell’intelligenza artificiale e delle prestazioni avanzate, evidenziando novità significanti nei segmenti pieghevoli, dispositivi roboticamente orientati e tablet ultrasottili. l’evento ha sempre puntato su design, durabilità e autonomia, proponendo soluzioni pronte a ridefinire l’esperienza utente. il magic v6 si distingue per la notevole spessore contenuto, con una variante bianca di soli 8,75 mm e alternative in nero, oro e rosso a 9,0 mm. la cornice hardware è accompagnata da una certificazione IP68 e IP69 per polvere e acqua, offrendo una protezione superiore rispetto ai modelli concorrenti. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Honor magic v6 sottile con batteria enorme per tutta la giornata

Honor magic v6: dettagli batteria e processore prima del lancioHONOR Magic V6 è atteso al lancio globale previsto per il 1 marzo, con anticipazioni che ne delineano la proposta come un foldable avanzato.

Honor magic v6 elimina la piega dello schermo del telefono pieghevole con nuova tecnologia di cernieral’attenzione è rivolta al HONOR Magic V6, pieghevole che potrebbe introdurre un meccanismo di piegatura senza tracce e una cerniera avanzata per...

Honor 500 Pro Review: Can You Tell This Isn't an iPhone

Una selezione di notizie su Honor magic.

Temi più discussi: HONOR Magic V6 sarà sì ultra sottile, ma anche più resistente che mai; HONOR Magic V6 è ultra-sottile ma molto resistente: IP68, IP69 e una cerniera in Super Steel; Honor conferma la batteria di Magic V6 e ne svela una super sottile; HONOR Magic V6: la batteria da 6660 mAh sottile come una tessera.

HONOR presenta Magic V6, il nuovo pieghevole super sottile ma con 6660 mAhHONOR presenta ufficialmente Magic V6: al MWC arriva il nuovo smartphone pieghevole ultra-sottile con batteria al silicio-carbonio. tuttoandroid.net

Honor Magic V6 è ufficiale: ancora più potente e sottile ma con batteria superUno dei punti di forza del Magic V6 è proprio l’integrazione della tecnologia proprietaria al silicio-carbonio di quinta generazione sviluppata in collaborazione con ATL. Grazie a un contenuto di ... hdblog.it

Honor Magic V6 svela il suo display rivoluzionario senza piega in vista del MWC L'attesa per il Mobile World Congress di Barcellona si intensifica, e con essa l'interesse per l'Honor Magic V6. Recentemente, il dirigente Wang Fei ha svelato il suo innovativo - facebook.com facebook

Come scatta Honor Magic V6 Lo vediamo nelle prime foto ufficiali x.com