Una cantante ha condiviso un messaggio in cui chiede di diffondere un video, dicendo di avere molta paura. Originariamente aveva programmato una vacanza alle Maldive che si è rivelata un’esperienza negativa. La cantante ha descritto il suo ritorno come un incubo, senza fornire altri dettagli. La richiesta di diffusione del video è stata fatta per motivi di emergenza.

D oveva essere una vacanza rigenerante alle Maldive, ma si è trasformata in un drammatico incubo per BigMama. Durante il volo di rientro, la cantante è rimasta coinvolta nell’improvvisa escalation militare in Medio Oriente, che ha portato alla chiusura dello spazio aereo negli Emirati Arabi. Dopo i bombardamenti americani e isrealiani in Iran, il regime degli ayatollah ha infatti risposto lanciando missili verso vari paesi del Golfo che ospitano basi statunitensi e di altri paesi occidentali. BigMama: età, fidanzata, Sanremo, Primo Maggio. guarda le foto Cos’è successo a BigMama: l’aereo fatto atterrare a Dubai. L’aereo su cui viaggiava l’artista è stato inizialmente dirottato nel deserto, per poi essere autorizzato a raggiungere Dubai, dove la rapper è ora bloccata insieme a centinaia di altri passeggeri. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Ho tantissima paura, fate girare questo video»: rientro da incubo per la cantante

