Alla vigilia della partita contro il Bologna, l’allenatore Oscar Hiljemark ha dichiarato l’importanza di affrontare la gara con testa libera e senza paure, puntando a ottenere i punti necessari per la salvezza. La squadra si prepara a un match cruciale in una stagione caratterizzata da un solo risultato positivo in ventisei giornate di campionato.

"Abbiamo bisogno del nostro pubblico": l'appello dell'allenatore nerazzurro alla tifoseria per trasformare l'Arena Garibaldi in un fortino “Il calcio concede unicamente novanta minuti per determinare l’esito di una gara”, ha dichiarato l’allenatore. “L’amarezza accumulata dopo la sfida di Firenze è stata del tutto fisiologica, poiché avremmo dovuto capitalizzare meglio determinate situazioni. Tuttavia, l’attenzione è stata immediatamente riprogrammata sul lavoro quotidiano. A livello tattico, ritengo che il sistema di gioco assuma un’importanza relativa di fronte all’intensità e all’atteggiamento della squadra”. “I moduli odierni sono fluidi: un’impostazione di base come il 3-4-3 può evolvere in un 4-3-3 o in un 3-2-3-2 a seconda delle fasi di possesso. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Hiljemark suona la carica: “Testa libera e zero paure per centrare la salvezza”

Tropical, missione salvezza. Scardovi suona la carica : "Continuiamo a crederci»Il Tropical Coriano continua a lottare, ancora aggrappato alla speranza di salvarsi.

Ferrara suona la carica: «La vittoria contro la Roma ha permesso alla Juve di riagganciare il gruppo di testa». Poi parla così dello Scudettodi Redazione JuventusNews24Ferrara direttamente da Riyadh sprona i bianconeri di Spalletti: dopo il colpo con la Roma la lotta Scudetto è un obbligo.