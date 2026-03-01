Highlights Brighton-Nottingham Forest | tre golazi in un quarto d' ora!
In Premier League, Brighton e Nottingham Forest si sfidano in un incontro ricco di emozioni, con tre gol segnati in soli quindici minuti. Diego Gomez apre le marcature, seguito da Gibbs-White e Welbeck che trovano la rete in rapida successione. Alla fine, il risultato vede i Seagulls prevalere con un punteggio di 2-1.
In Premier League Brighton e Nottingham Forest danno spettacolo. per un quarto d'ora. Diego Gomez, Gibbs-White e Welbeck segnano tre gol meravigliosi: il match finisce 2-1 per i Seagulls.
Pronostico Brighton-Nottingham Forest: sì Europa, no PremierBrighton-Nottingham Forest è una partita della ventottesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni,...
Brighton-Nottingham Forest (domenica 01 marzo 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiDopo il rigore segnato da Kerem Akturkoglu che aveva portato il Fenerbahce sul 2-0, c’è stata un po’ di preoccupazione tra i supporter del Nottingham...
Brighton and Hove Albion vs Nottingham Forest; Premier LeagueVitor Pereira remains on the lookout for his first league win in charge of Nottingham Forest after his side fell to a 2-1 defeat against Brighton. skysports.com
Goals and Highlights: Brighton 2-1 Nottingham Forest in 2025-26 Premier LeagueThe final whistle confirmed Brighton & Hove Albion's victory, a win secured with authority and character in a tense final stretch. The home side withstood the pressure in the closing minutes, ... vavel.com
