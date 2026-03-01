A Cesena, presso il cinema Eliseo, viene proiettato il documentario “I diari di mio padre” di Ado Hasanovic. Il film racconta la storia di Bekir Hasanovic, un videoamatore bosniaco che, nell’agosto del 1993, scambia una moneta d’oro per una videocamera e inizia a documentare la vita quotidiana a Srebrenica durante un periodo di conflitto.

Ado Hasanovic a Cesena con il docufilm “I Diari di mio padre”. È l’agosto del 1993 quando Bekir Hasanovic, videoamatore bosniaco, scambia una moneta d’oro per la videocamera con cui, da quel momento, filmerà la vita di ogni giorno a Srebrenica, nella Bosnia orientale. Il docufilm “I diari di mio padre” è un racconto che comincia 30 anni dopo la fine della guerra nella ex Jugoslavia, e che si snoda tra i diari e i videotape del padre del regista bosniaco Ado Hasanovic. Da un lato c’è Bekir, sopravvissuto al genocidio di Srebrenica, nonché città di origine degli Hasanovic, dall’altro c’è il figlio regista. Il primo fa di tutto per dimenticare quegli anni, il secondo lotta per ricostruirne la storia cercando di intervistare suo padre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Hasanovic al cinema Eliseo presenta ’I diari di mio padre’

Inter, Thuram si racconta: «Mio padre? Ho realizzato cosa fosse mio padre quando andò al Barcellona. Su mio fratello Khephren…»Mercato Roma, Ranieri fa il punto: «Rinnovi di Dybala e Pellegrini? Ecco la situazione e sul futuro…» Calciomercato Inter, era lui il vero colpo di...

Barbara Ronchi al cinema Eliseo introduce la proiezione di "Elisa"Con la proiezione di “Elisa” di Leonardo Di Costanzo, sabato 21 febbraio alle ore 17, al Cinema Eliseo di Cesena si apre ufficialmente l’edizione...