Hallerbos si tinge di blu | 500 ettari di bosco in fioritura per pochi

Il bosco di Hallerbos, a sud di Bruxelles, si prepara a una trasformazione che ogni anno affascina migliaia di visitatori: per pochi giorni, il terreno si tinge di un blu violaceo intenso, grazie alla fioritura delle Hyacinthoides non-scripta, note anche come bluebell. Questo spettacolo naturale, che si svolge tra la seconda metà di aprile e i primi giorni di maggio 2026, è il risultato di un equilibrio preciso tra clima, luce e vegetazione, e richiede una pianificazione attenta per essere ammirato nel momento giusto. La foresta, estesa per oltre cinquecento ettari, è il più vasto bosco pubblico tra il fiume Zenne e il massiccio soniano. Non si tratta di un parco ordinato, ma di una selva vera e propria, con rilievi irregolari, quattro piccole valli e altopiani centrali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

