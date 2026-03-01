Il Gubbio ha conquistato tre punti grazie a un gol di Ghirardello durante la trasferta a Guidonia, portando a casa una vittoria importante in vista dei playoff. La squadra umbra si è imposta sul campo del Città dell’aria, ritrovando entusiasmo dopo la sconfitta in casa contro l’Arezzo. La partita si è conclusa con il risultato di 0-1.

Gubbio (Perugia), 1 marzo 2026 – Tre punti importantissimi. Questo il bilancio della trasferta a Guidonia del Gubbio, che con il gol di Ghirardello espugna il «Città dell’aria» e compie un importante passo verso i playoff, ritrovando anche un po’ d’entusiasmo dopo la sconfitta interna con l’Arezzo. Il Gubbio approccia bene ma è il Guidonia ad avere le prime vere chance. Al 6° Esempio crossa per Zuppel che spizza per Spavone, il destro ravvicinato è respinto da Krapikas in uscita. Non passa neanche un minuto e i padroni di casa trovano il vantaggio con Tessiore, ma la gioia è strozzata in gola dal fuorigioco segnalato dall’assistente. I laziali si rifanno vedere al 24°: Spavone sfonda a sinistra, in area Zuppel non riesce a ribadire in rete, poco dopo ci prova Tascone ma Krapikas respinge. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Guidonia Montecelio-Gubbio 0-1, Ghirardello ridà entusiasmo agli umbri

Guidonia Montecelio-Perugia 1-2, prezioso blitz degli umbriGuidonia (Roma), 4 gennaio 2026 – Con due reti a cavallo dell’intervallo (Montevago al 39’ e Manzari al 51’) il Perugia espugna Guidonia e coglie tre...

Guidonia Montecelio-Forlì 2-2: gol e highlightsSi è conclusa 2-2 la sfida di Serie C tra Guidonia Montecelio e Forlì, disputata oggi, 15 febbraio 2026.

