Guido Crosetto bloccato con la famiglia a Dubai | l’imprevisto per alcuni la figuraccia dopo l’attacco di Israele e Stati Uniti all’Iran

Guido Crosetto, ministro della difesa, si trova bloccato con la famiglia a Dubai a causa di un imprevisto legato alle tensioni tra Israele, Stati Uniti e Iran. La situazione ha impedito al politico di tornare in Italia, rendendo difficile la sua partenza dal Medio Oriente. La vicenda ha attirato l’attenzione sui disagi causati dai recenti eventi nella regione.

Tra le tante persone bloccate in medio oriente dopo l’attacco di Israele e Stati Uniti all’Iran, c’è anche il piemontese Guido Crosetto, ministro della difesa (Guido Crosetto). Da venerdì 27 febbraio si trova a Dubai, dove aveva raggiunto alcuni familiari partendo da Roma con un volo civile, e al. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Guido Crosetto bloccato a Dubai con la famiglia, spazio aereo chiuso dopo l'attacco di Usa e Israele all'IranIl ministro della Difesa, Guido Crosetto, è rimasto bloccato in aeroporto a Dubai con la famiglia per la cancellazione dei voli dopo l’attacco...

Leggi anche: Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, dubbi sulla sorte di Khamenei. Sms agli abitanti di Teheran: "Via dalla città". Chiuso lo Stretto di Hormuz, Crosetto bloccato a Dubai dopo l'attacco Chi è l'ayatollah

Approfondimenti e contenuti su Guido Crosetto.

Temi più discussi: Il ministro Crosetto bloccato a Dubai. I Servizi non sapevano del viaggio; Attacco all'Iran, Crosetto bloccato a Dubai: scoppia il caso politico; Esclusivo – Crosetto bloccato a Dubai: spazio aereo chiuso per l’attacco di Israele e Usa all’Iran; Il ministro Crosetto bloccato a Dubai con la famiglia, il suo volo cancellato dopo i raid sull’Iran.

Guido Crosetto bloccato a Dubai con la famiglia, spazio aereo chiuso dopo l'attacco di Usa e Israele all'IranSpazio aereo interdetto dopo gli attacchi di Usa e Israele all’Iran, con voli cancellati e impatti globali. Il ministro Guido Crosetto bloccato a Dubai ... virgilio.it

Il ministro della Difesa Guido Crosetto è bloccato a Dubai, per gli attacchi contro l’IranIl ministro della Difesa italiano Guido Crosetto è bloccato a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, per via degli attacchi israeliani e statunitensi contro l’Iran, e per la conseguente risposta iraniana. ilpost.it

Attacco all'Iran: il ministro Guido Crosetto bloccato a Dubai - facebook.com facebook

Non ha partecipato in presenza al vertice governativo di questa mattina convocato subito dopo l’attacco all’Iran, né a quello serale, ma è rimasto bloccato a Dubai il ministro della Difesa Guido Crosetto. E non manca chi dalle opposizioni attacca: "È la prova de x.com