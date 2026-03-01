Guerra in Iran | obiettivi sensibili israeliani e Usa blindati a Firenze e Pisa I piani delle prefetture

Nelle città di Firenze e Pisa, le prefetture hanno adottato misure di sicurezza rafforzate, concentrandosi su obiettivi sensibili come risposta alle recenti notizie provenienti dall’Iran. In particolare, Firenze ha annunciato l’innalzamento dell’attenzione, mentre le forze di sicurezza hanno predisposto controlli più stringenti. Le misure sono state adottate in seguito a un intervento militare in Iran e riguardano obiettivi considerati sensibili da parte delle autorità italiane.

La prefettura di Firenze ha fatto innalzare l'attenzione sugli obiettivi sensibili a seguito dell'intervento militare in Iran. E' stata disposta, da ieri 28 febbraio 2026, l'intensificazione dei servizi di sicurezza in atto dedicati alla protezione degli obiettivi israeliani, ebraici e statunitensi presenti sul territorio fiorentino. E anche su quello pisano, sempre ad opera della prefettura. Vigilanza rafforzata anche sugli obiettivi israeliani e statunitensi presenti sul territorio pisano. Dopo la circolare del Viminale è stato innalzato il livello di allerta con presidi fissi e intensificazione della vigilanza dinamica a luoghi come la sinagoga e la base americana di Camp Darby, tra Pisa e Livorno.