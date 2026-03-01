Guardiola risponde ai fischi ed esorta a rispettare religione e diversità | Qual è il problema?

Durante una partita all’Elland Road, i tifosi hanno fischiato mentre i calciatori musulmani si fermavano per interrompere il digiuno del Ramadan. Pep Guardiola ha preso la parola, invitando i presenti a rispettare la religione e la diversità, chiedendo semplicemente: “Qual è il problema?”. La sua richiesta si è concentrata sull’importanza di mantenere un atteggiamento rispettoso in un momento di attenzione religiosa.

Al Guardian: "La Premier League dice che puoi concedere uno o due minuti ai giocatori che digiunano per farlo. Abbiamo preso un po' di vitamine perché Cherki e Aït-Nouri non avevano mangiato oggi" Orlando 01072025 - FIFA Club World Cup 2025 Manchester City-Al Hilal foto ImagoImage Sport nella foto: Josep Guardiola ONLY ITALY Pep Guardiola ha esortato i tifosi a "rispettare religione e diversità" dopo i fischi ricevuti durante una breve pausa di gioco all'Elland Road, pensata per permettere ai calciatori musulmani di interrompere il digiuno del Ramadan. Le parole sono state riportate dal Guardian. La partita tra Manchester City e Leeds, vinta 1-0 dai Citizens, è stata interrotta al 13° minuto, subito dopo il tramonto, per dare modo ai giocatori di mangiare.