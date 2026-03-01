Grifone c’è il Poggibonsi | Vogliamo tornare a vincere

Il Grifone si prepara ad affrontare il Poggibonsi in una partita importante. La squadra toscana ha dichiarato chiaramente di voler tornare alla vittoria, senza considerare lo stile di gioco dell’avversario. La loro attenzione è concentrata sulle proprie strategie e obiettivi, indipendentemente dal modo in cui il Poggibonsi sceglierà di affrontarli sul campo.

"A noi non interessa se l’avversario giocherà chiuso con ripartenze o se giocherà in avanti: noi sappiamo quello che dobbiamo fare noi. Noi andiamo a giocare la nostra solita partita per la conquista dei tre punti". Così l’allenatore Paolo Indiani presenta il match, quasi un derby, che vede il Grosseto impegnato oggi, inizio alle 14,30, sul terreno dello stadio comunale "Lotti" contro la formazione del Poggibonsi allenata da mister Luigi Consonni. "Abbiamo resettato tutto dopo la sconfitta contro l’Orvietana - prosegue il mister del Grifone - e affrontiamo la gara di domani (oggi per chi legge, ndr) come se non ci fosse stato il match di domenica scorsa, una partita che abbiamo sbagliato in pieno dopo l’exploit con il Tau". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grifone, c’è il Poggibonsi: "Vogliamo tornare a vincere" Leggi anche: Cristante a Sky: «La Juve non è partita benissimo ma lotta per le posizioni che vogliamo raggiungere anche noi. Vogliamo vincere» Grifone, mister Indiani: "Condannati a vincere""Io vorrei vincere tutte le domeniche, ma ogni partita offre sempre delle insidie ed è diversa dalle altre. Aggiornamenti e notizie su Grifone. Temi più discussi: Grifone, c’è il Poggibonsi: Vogliamo tornare a vincere; Serie C Femminile, Reggiana-Grifone Gialloverde 0-1: il tabellino; Scheda squadra Grifone Gialloverde; Musei gratis, tour sul monte Grifone e Serena Rossi a teatro: cosa fare nel weekend. Grifone, c’è il Poggibonsi: Vogliamo tornare a vincereA noi non interessa se l’avversario giocherà chiuso con ripartenze o se giocherà in avanti: noi sappiamo quello che dobbiamo fare noi. Noi andiamo a giocare la nostra solita partita per la conquista ... lanazione.it Il Grifone scalpita, ma il Biscione ferito fa comunque paura: Genoa contro l'Inter servirà un'impresaRossoblù rilanciati dal successo sul Toro e in un momento di forma positivo. Niente da fare per Norton-Cuffy e Otoa, De Rossi punta sul palleggio per fermare i nerazzurri ... lavocedigenova.it Edo e Mari presenti anche stasera a San Siro! Forza Grifone di Marianom79 - facebook.com facebook