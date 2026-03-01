Grazie Lukaku hai zittito i razzisti di Verona e gli incompetenti di Napoli

Romelu Lukaku ha segnato un gol decisivo durante la partita, interrompendo gli insulti razzisti rivolti ai tifosi e agli avversari. Nel corso dell’incontro, alcuni spettatori nel settore di Verona hanno rivolto cori discriminatori, mentre a Napoli sono state sollevate polemiche riguardo a decisioni arbitrali considerate discutibili. Lukaku ha risposto al rumore con la sua prestazione, lasciando pochi dubbi sulla reazione di chi ascolta e vede.

Grazie per averci ricordato che un uomo non mette il bavaglio a ciò che prova. Un grandissimo calciatore che molti tifosi del Napoli hanno sempre criticato. E un grandissimo uomo. State pur certi che quegli ululati e quel "ciccione" urlato dal sempre "gradevole" pubblico del Bentegodi, lui li ha sentiti come li abbiamo sentiti noi da casa. Scommettiamo che più di qualcuno, in un angolino remoto dei propri desideri più ardenti, ha sognato la sua purga allo scadere a zittire uno stadio intero e piantare l'ultimo sonoro chiodo sulla bara che porta il nome di Serie B.