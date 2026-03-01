Grazie all’AI un nuovo futuro per i pazienti

In un anno, sono state pubblicate più di 450 ricerche che sfruttano l’intelligenza artificiale nel settore medico. Questi studi hanno ottenuto un impact factor normalizzato cumulativo vicino a 1, indicando un certo livello di influenza nel campo scientifico. La crescita delle pubblicazioni riflette l’interesse per l’applicazione dell’AI per migliorare le cure e i trattamenti destinati ai pazienti.

Oltre 450 pubblicazioni scientifiche in un anno, un impact factor normalizzato cumulativo che sfiora quota 1.900, circa 200 studi clinici, 50 finanziamenti competitivi in corso e 54 laboratori di ricerca attivi. Sono i numeri che fotografano il 2025 della ricerca scientifica al centro della seconda edizione del Maugeri Research Day. "Viviamo un tempo straordinario e complesso: l’innovazione tecnologica e l’utilizzo dell’AI non sono più elementi accessori ma fattori imprescindibili di sviluppo che liberano tempo e creano valore – ha detto Luca Damiani (nella foto), presidente esecutivo Maugeri – La tecnologia sta cambiando il modo in cui curiamo, accompagniamo e restituiamo qualità di vita ai pazienti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

