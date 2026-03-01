Il legale della famiglia Tuscano annuncia che, grazie alla “Verità”, il caso della morte di Francesca causata dal vaccino non sarà archiviato. Dopo il rigetto dell’istanza da parte del gip, si chiede ora ai pubblici ministeri di ascoltare i membri del Cts e Roberto Speranza. La vicenda resta quindi aperta, con una richiesta di approfondimento da parte degli inquirenti.

«Se non fosse stato per La Verità che ha fatto il lavoro che doveva svolgere la Procura, la richiesta di archiviazione presentata dal pm sarebbe stata accolta». È molto soddisfatto l’avvocato civilista Federico Bertorello, che assieme al collega del penale Salvatore Bottiglieri difende gli interessi dei genitori di Francesca Tuscano, la trentaduenne insegnante genovese colpita da Trombocitopenia trombotica immunitaria indotta da vaccino (Vitt) dopo la prima dose di Astrazeneca e deceduta il 4 aprile 2021. I legali chiedevano la prosecuzione delle indagini, gli articoli e gli audio pubblicati dalla Verità erano alla base dell’opposizione alla richiesta di archiviazione, presentata lo scorso 4 dicembre da Arianna Ciavattini della Procura di Genova nel procedimento penale a carico di ignoti per la morte di Francesca. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Grazie alla “Verità” la morte di Francesca causata dal vaccino non sarà archiviata»

Famiglia di Stefano chiede 14 milioni dopo la morte causata da una caduta: "Agonia" di 5 anni**Stefano Alocchi, 39 anni, è morto cinque anni dopo una caduta in un pub di Torre Pedrera.

Una selezione di notizie su Grazie.

