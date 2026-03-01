Grave emorragia cerebrale | anziana trasferita in eliambulanza al Ruggi

Un’anziana di 82 anni ha avuto una grave emorragia cerebrale ieri pomeriggio ad Atrani, in Costiera Amalfitana. Dopo il malore, è stata immediatamente trasferita in eliambulanza all’ospedale Ruggi. L’intervento dei soccorritori si è reso necessario per le condizioni critiche dell’anziana. La vicenda ha destato preoccupazione tra i residenti della zona.

Momenti di grande apprensione ieri pomeriggio ad Atrani, in Costiera Amalfitana, dove un'anziana di 82 anni ha subito un improvviso malore nella propria abitazione. La donna, secondo quanto ricostruito, ha accusato uno stato confusionale e difficoltà nella comunicazione, segnali di un'emergenza.