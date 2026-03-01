Grande successo alla 51ª edizione della RomaOstia Alessandro Onorato | Una festa democratica

La 51ª edizione della RomaOstia si è conclusa con grande partecipazione e entusiasmo. L’Assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda ha espresso soddisfazione per l’evento, definendolo una festa democratica. La corsa ha visto coinvolti numerosi atleti e appassionati, confermando l’importanza dell’appuntamento nel calendario sportivo della città.

Roma - 51ª edizione della RomaOstia, la soddisfazione dell'Assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda Alessandro Onorato. L'evento è organizzato da GSBRun-RomaOstia in partnership con RCS Sports & Events è inserito nel calendario internazionale di World Athletics e in quello nazionale Fidal.