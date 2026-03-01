GP Thailandia le pagelle | Bezzecchi 8 fa sembrare tutti piccoli Bagnaia 5,5 | come l' anno scorso
Durante il Gran Premio della Thailandia, Bezzecchi ottiene un punteggio di 8, dimostrando una guida molto efficace che lo fa sembrare superiore agli avversari. Bagnaia riceve un 5,5 e si avvicina ai risultati dell’anno precedente. Il pilota romagnolo conquista la vittoria nella prima gara della stagione, con l'Aprilia che gioca un ruolo importante. Acosta inizia a mostrare segnali di crescita e di competitività.
I promossi e bocciati della prima gara del stagione MotoGP, il GP di Thailandia vinto da Marco Bezzecchi su Aprilia. Un trionfo per la casa di Noale che ha piazzato 4 moto ai primi 5 posti della classifica finale. (Aprilia) Dominatore. Ha fatto sembrare piccoli tutti i campioni del mondo contro cui ha corso oggi, anche grazie a un’Aprilia superlativa. Ma la gestione perfetta del passo gara e del consumo delle gomme non sono banalità, e sono stati tutti farina del suo sacco. Grande prova di maturità, anche pensando all’errore nella Sprint. Deve continuare così. Trionfo nella Sprint contro Marquez, 2° posto in gara e vetta del Mondiale. Bez è in copertina, ma lo Squalo inizia a mordere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Pagelle MotoGP, GP Thailandia 2026: Bezzecchi inattaccabile, Marquez irriconoscibile, questo non è il vero BagnaiaPAGELLE GP THAILANDIA MOTOGP 2026 MARCO BEZZECCHI (Aprilia) 10: un dominio assoluto.
