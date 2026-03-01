Durante il Gran Premio della Thailandia, Bezzecchi ottiene un punteggio di 8, dimostrando una guida molto efficace che lo fa sembrare superiore agli avversari. Bagnaia riceve un 5,5 e si avvicina ai risultati dell’anno precedente. Il pilota romagnolo conquista la vittoria nella prima gara della stagione, con l'Aprilia che gioca un ruolo importante. Acosta inizia a mostrare segnali di crescita e di competitività.

I promossi e bocciati della prima gara del stagione MotoGP, il GP di Thailandia vinto da Marco Bezzecchi su Aprilia. Un trionfo per la casa di Noale che ha piazzato 4 moto ai primi 5 posti della classifica finale. (Aprilia) Dominatore. Ha fatto sembrare piccoli tutti i campioni del mondo contro cui ha corso oggi, anche grazie a un’Aprilia superlativa. Ma la gestione perfetta del passo gara e del consumo delle gomme non sono banalità, e sono stati tutti farina del suo sacco. Grande prova di maturità, anche pensando all’errore nella Sprint. Deve continuare così. Trionfo nella Sprint contro Marquez, 2° posto in gara e vetta del Mondiale. Bez è in copertina, ma lo Squalo inizia a mordere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - GP Thailandia, le pagelle: Bezzecchi 8, fa sembrare tutti piccoli. Bagnaia 5,5: come l'anno scorso...

Pagelle MotoGP, GP Thailandia 2026: Bezzecchi inattaccabile, Marquez irriconoscibile, questo non è il vero BagnaiaPAGELLE GP THAILANDIA MOTOGP 2026 MARCO BEZZECCHI (Aprilia) 10: un dominio assoluto.

Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi domina le pre-qualifiche, Bagnaia fuori dalla top10

Contenuti utili per approfondire Thailandia.

Temi più discussi: Ad Acosta il primo 10 dell'anno: le PAGELLE della Sprint; Pagelle Sprint Thailandia e classifica piloti: Marquez-Acosta show, Bezzecchi esagera, Bagnaia mood 2025; SBK 2026. GP d’Australia a Phillip Island. Le pagelle di Phillip Island; Le pagelle di Roma-Cremonese: Malen fa reparto da solo, Sanabria ex anonimo.

Pagelle MotoGP, GP Thailandia 2026: Bezzecchi inattaccabile, Marquez irriconoscibile, questo non è il vero BagnaiaPAGELLE GP THAILANDIA MOTOGP 2026 MARCO BEZZECCHI (Aprilia) 10: un dominio assoluto. Si mangia le mani perché, con il senno di poi, anche ieri nella ... oasport.it

Classifica piloti MotoGP e pagelle Gp Thailandia: Bezzecchi e Aprilia da titolo, giornataccia Marquez e BagnaiaLe pagelle del GP di Thailandia e la classifica Mondiale piloti MotoGP dopo Buriram dove ha vinto Bezzecchi su Aprilia davanti ad Acosta e Raul Fernandez, male le Ducati di Bagnaia e Marquez ... sport.virgilio.it

: , Marco Bezzecchi ha conquistato una vittoria netta nel Gran Premio di Thailandia di MotoGP, disputato oggi a Buriram. Il pilota italiano si è imposto con autorità - facebook.com facebook

#MotoGP | Michelin fornisce una prima spiegazione della foratura di Marquez in Thailandia x.com